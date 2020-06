Ottime notizie per Quique Setién: il fuoriclasse argentino torna ad allenarsi con la squadra dopo una piccola contrattura muscolare e mette nel mirino la sfida del 13 giugno in Liga contro il Maiorca. Semaforo verde per l'attaccante uruguaiano dopo l'intervento al ginocchio: può tornare a lavorare con il gruppo, con vista su campionato e Champions League CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Bis di buone notizie in casa Barcellona. Nel giorno in cui Lionel Messi è tornato in campo con i suoi compagno dopo due giorni di stop per una piccola contrattura muscolare al quadricipite destro, Luis Suarez ha ricevuto il via libera dallo staff medico guidato dal professor Ramon Cugat a quasi cinque mesi dall'infortunio al ginocchio destro rimediato il 12 gennaio in semifinale di Supercoppa di Spagna contro l'Atletico Madrid in Arabia Saudita. Il centravanti uruguaiano, tornato ad allenarsi individualmente lo scorso 8 maggio, è quindi clinicamente guarito e pronto per un finale di stagione che vedrà il Barcellona protagonista nelle ultime 11 gare di Liga e in Champions League. Notizia festeggiata su Twitter dal diretto interessato: ""Dopo tanto impegno, sacrificio e lavoro - scrive Suarez - finalmente ho il via libera".