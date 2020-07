1/14

"Io penso solo a vincere, non oggi ma sempre". Parole espresse alla vigilia della sfida con il Villarreal per Zinedine Zidane, campione di Spagna da allenatore del Real Madrid per la 2^ volta in carriera. Titolo numero 34 nella Liga per i Blancos, che vincono la concorrenza del Barcellona e centrano un altro trofeo stagionale dopo la Supercoppa vinta a gennaio. Il denominatore comune resta proprio Zizou, uomo che ha cambiato il corso recente della società in patria e in Europa. Ricordate tutti i suoi successi?

Festa Real, batte il Villarreal e vince 34^ Liga