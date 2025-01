1/38

COME E' STATA STILATA LA CLASSIFICA



Partiamo dal chiarire il metodo. Per questa speciale graduatoria abbiamo preso in considerazione due diverse classifiche:

quella del valore della rosa di ogni squadra di Champions (dati Transfermarkt)

e la classifica reale del girone unico di Champions

Rapportando i due numeri possiamo confrontare un parametro oggettivo di qualità (il valore di mercato della rosa) con la reale posizione di classifica in coppa,