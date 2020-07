Il capitano del Real Madrid, fresco di vincitore della Liga con i Blancos, ha segnato un golazo in allenamento con un gran tiro all'incrocio. Poi ha esultando imitando l'amico Conor Mcgregor. La stella UFC ha subito risposto su Instagram: "Ben fatto fratello"

Super gol in allenamento e poi esultanza "molleggiata". Sergio Ramos, che ha appena vinto la sua quinta Liga in carriera con il Real Madrid, si sta godendo questo finale di stagione da neocampione di Spagna. Il capitano dei Blancos si è divertito sul campo del centro sportivo delle Merengues, calciando alla perfezione dal limite dell’area con la palla all’incrocio dei pali. Lo spagnolo ha poi fatto il verso all’amico Conor Mcgregor, festeggiando come lui e taggandalo su Instagram. "Che ne pensi Conor?".