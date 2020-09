In attesa di risolvere la vicenda Messi, il Barcellona ha dato il via nella giornata di lunedì agli allenamenti sui campi della Ciutat Esportiva Joan Gamper. Accanto all'allenatore Ronald Koeman c'era anche il suo nuovo staff, che il club blaugrana ha ufficializzato il giorno dopo il ritorno al lavoro. A supportare Koeman ci saranno il vice Alfred Schreuder, ex allenatore del Twente, Henrik Larsson in qualità di terzo allenatore, i preparatori atletici Albert Roca, Daniel Romero e Jaume Bartra e il preparatore dei portieri José Ramón de la Fuente. Scelte, spiega il club, legate anche all'identità con la storia del Barcellona.