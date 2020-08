Il bambino aspetta Messi, ma lui non arriva. FOTO

Una foto che riassume lo stato d'animo dei tifosi del Barcellona in queste ore: un bambino sconsolato, con addosso la maglia di Messi, attende invano il suo idolo, che non si presenta al centro sportivo per i test medici

Basta una foto per esprimere lo stato d’animo di un popolo intero, quello dei tifosi del Barça: un bambino, sconsolato, la testa tra le mani, seduto sul marciapiede fuori dal centro sportivo blaugrana, con ormai la certezza che il suo idolo non arriverà. Addosso, naturalmente, la maglia numero 10 di Messi.



L’immagine sta facendo il giro del mondo, così come la storia del piccolo tifoso, recatosi al centro di allenamento dove Messi era, in teoria, atteso per le visite mediche, per poterlo salutare. Si sono presentati tutti, come noto, tranne La Pulce, che con il club blaugrana ha ormai rotto. E la sensazione è che da quel vialetto i tifosi non lo vedranno più passare.