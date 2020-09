L'ex attaccante di Barcellona e Inter parla della permanenza di Messi in blaugrana ("Felice sia rimasto a casa sua") ma a sorpresa non lo indica come il migliore con cui ha giocato: "Iniesta interpreta meglio il gioco del calcio". Poi un'altra stoccatina alla Pulce: "Hazard vale quanto Leo"

Il migliore? Per una volta non è Messi, motivo per cui le parole di Samuel Eto’o rimbalzano dalla Spagna. A margine dell’evento con cui è stata presentata la nuova stagione della Liga, l’ex attaccante di Barcellona e Inter, oggi ambasciatore del campionato spagnolo, ha parlato del suo Barça e ripercorso una carriera in blaugrana al fianco di fenomeni come Messi, appunto, o Ronaldinho. Dovendo indicare però il migliore con cui abbia mai giocato, Eto’o sceglie Iniesta. Un’investitura che sicuramente ci può stare, specie se motivata come ha fatto il camerunense (“è quello che interpreta meglio il gioco del calcio in assoluto”), ma che è destinata a far discutere, specie nei giorni in cui Messi è al centro di ogni discorso.