Stop, palla sul destro e conclusione a giro a baciare il palo. Leo Messi è tornato a segnare così, con un capolavoro con il piede meno talentuoso dei due al 44’ dell’amichevole tra Barcellona e Girona . È un gran gol, ma di certo non il più bello né tantomeno il più importante della sua straordinaria carriera. Ma di certo è tra i più significativi, perché è il primo dopo il braccio di ferro con il club blaugrana, con l’argentino che per la prima volta ha manifestato l’intenzione di lasciare il Camp Nou in questa sessione di calciomercato . Oggi riparte con un super gol di destro e con un altro, nel secondo tempo, di sinistro sfruttando una deviazione. Qualche sorriso dopo entrambe le reti e una stretta di mano con Ronald Koeman . Messi è pronto a iniziare una nuova stagione da protagonista. E pazienza se potrebbe essere l’ultima in Catalogna (il suo contratto scade nel 2021 e il futuro è ancora tutto da scrivere).

Il caso dell’estate era durato circa dieci giorni: dal burofax in cui Messi dichiarava di voler lasciare il Barcellona all’intervista rilasciata a Goal: "Resto, ma sarei voluto andare via. Non porterei mai in tribunale il club che amo". Eh sì, perché a un certo punto sembrava che si fosse vicini a una battaglia legale. Da una parte il giocatore, che rivendicava il diritto di liberarsi a zero. Dall’altra la dirigenza blaugrana che invece, supportata dalla Liga spagnola, continuava a ribadire la scadenza del contratto al 2021 e la necessità del pagamento della clausola rescissoria di 700 milioni di euro. Alla fine, almeno fino al prossimo anno, il Barcellona e Messi hanno sancito una tregua. E Leo ha ripreso da dove aveva finito. Segnando e dando spettacolo.