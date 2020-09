Le lacrime versate per l'addio al "fratello" Leo Messi e ai compagni del Barcellona sono ormai un lontano ricordo: Luis Suarez - acquistato dai blaugrana per 6 milioni di euro - si è perfettamente compenetrato nella nuova realtà "rojiblanca" e ha sfoggiato sorrisi in serie già dalle visite mediche, svolte in mattinata alla Clinica dell'Università di Navarra; e ancora, nel momento della firma che lo legherà all'Atletico Madrid fino al 2022 e alla presentazione ufficiale al Wanda Metropolitano, con la sua affezionata maglia numero 9. Dopo lo shooting fotografico con la nuova camiseta e nei "salotti" dello stadio il Pistolero ha preso parte al suo primo allenamento da colchonero, ricevendo un'accoglienza decisamente calorosa dai nuovi compagni di squadra, che lo hanno battezzato con una raffica di "buffetti" beneauguranti. "Con l'arrivo di Luis Suárez - il benvenuto più "soft" dell'Atlético sul sito ufficiale, che ne snocciola la carriera e i numeri - abbiamo da oggi un grande bomber, con una vasta esperienza in Europa, che è sempre stato caratterizzato dalla sua dedizione sul campo e considerato uno dei migliori nella sua posizione a livello mondiale".