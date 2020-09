La stella del Barcellona saluta l'ex compagno di reparto, passato all'Atletico Madrid, con un messaggio polemico nei confronti della società: "Meritavi di essere salutato per quello che sei: uno dei giocatori più importanti nella storia del club. Non dovevi essere mandato via come hanno fatto loro. Ma la verità è che a questo punto nulla mi sorprende"

"Sarà strano vederti con un'altra maglia e ancora di più lo sarà affrontarti. Meritavi di essere salutato per quello che sei: uno dei giocatori più importanti nella storia del club, che ha realizzato cose importanti sia come gruppo che singolarmente". Il mittente è Leo Messi, il destinatario è Luis Suarez, fresco di passaggio all'Atletico Madrid con tanto di saluti commossi. Il numero 10 del Barcellona ha scelto Instagram per salutare l'ex compagno d'attacco in blaugrana, con un messaggio polemico rivolto alla dirigenza del Barcellona: "Non dovevi essere mandato via come hanno fatto loro. Ma la verità è che a questo punto nulla mi sorprende". Parole che rievocano anche la telenovela dell'estate, con l'attaccante argentino che aveva comunicato al club blaugrana la sua volontà di voler cambiare squadra, salvo decidere successivamente di rispettare il contratto fino al 30 giugno 2021 "per non finire in tribunale con il club della mia vita".