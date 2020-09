Il Real fatica ma rimonta il Betis: decide Ramos

Esordio difficile a Siviglia per i campioni in carica, che passano dopo 14' con Valverde ma subiscono due gol in 2 minuti dal Betis. Poi nella ripresa, grazie a un autogol e a un rigore trasformato da Sergio Ramos su intervento del Var, completano il sorpasso. Borja Moyoral, obiettivo di mercato della Roma, in campo 20 minuti nel finale

BETIS-REAL MADRID 2-3

14' Valverde (R), 35' Aissa Mandi (B), 37' William Carvalho (B), 48' aut. Emerson (R), 82' Sergio Ramos (R)

Esordio in Liga col brivido per i campioni in carica del Real Madrid. La squadra di Zinedine Zidane vince 3-2 sul campo del Betis Siviglia con grande sofferenza. E con l'aiuto del Var: grazie al Video Assistant Referee viene segnalato al 23' del secondo tempo un fallo da ultimo uomo di Emerson su Jovic, che costa al giocatore del Betis l'espulsione; poi a 9' dalla fine è sempre il Var a intervenire, mostrando un tocco di mano in area di rigore di Bartra, a sua volta spinto dal nuovo entrato Borja Mayoral, che provoca il rigore a favore degli ospiti. Rigore trasformato dal solito Sergio Ramos dopo un'attesa di 3 minuti. Per il capitano del Real 17^ stagione consecutiva a segno in Liga.

Borja Mayoral in campo nel finale

I Blancos erano andati in vantaggio con un gol di Federico Valverde su assist di Benzema dop appena 14'. Poi il sorpasso del Betis tra il 35' e il 37' con Mandi e Carvalho. Dopo l'intervallo resta negli spogliatoi Kroos (botta all'anca), sostituito da Modric. Dopo 3 minuti dall'inizio del secondo tempo Emerson "pareggia i conti", segnando nella propria porta. Serata da dimenticare per il difensore di proprietà del Barcellona, che al 68' lascerà i suoi in 10 per doppia ammonizione. Con la superiorità numerica Zidane inserisce Borja Mayoral, obiettivo di mercato della Roma. Il prodotto della Cantera delle Merengues entra al 72', per l'assalto finale. Fino all'82', quando Sergio Ramos trasforma con freddezza il calcio di rigore che vale i primi tre punti della stagione per il Real Madrid.