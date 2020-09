L'argentino, in un'intervista al quotidiano "Sport", chiude la crisi con il club dopo lo scontro in estate: "Se ho commesso degli errori, l'ho fatto volendo sempre il meglio per la squadra". Poi sul post polemico sull'addio di Suarez: "Molti episodi mi hanno ferito ultimamente. Ho solo detto ciò che sentivo". Infine il messaggio ai tifosi: "Ora remiamo tutti dalla stessa parte"

L'estate di Messi è stata forse la più turbolenta della sua carriera. Un po' come quella del Barcellona, che ha temuto seriamente l'addio della propria bandiera, in netto confilitto con il presidente Bartomeu e tutta la dirigenza. L'argentino ha chiesto al club di liberarsi a zero, forte di una clausola che però il Barça ha sempre valutato scaduta. Da lì i faccia a faccia fra il padre, Jorge, e i vertici della società. Infine la scelta di restare: "Non andrò mai per vie legali contro il club della mia vita", le parole della Pulce, che nel frattempo ha visto partire gli amici Vidal e Suarez: "Dopo così tanti disaccordi, vorrei mettere un punto su tutto - ha spiegato lo stesso Messi in un'intervista al quotidiano Sport - dobbiamo unire tutti i tifosi del Barcellona e dare per scontato che il meglio deve ancora venire. Riconosco i miei errori che, se sono stati commessi, servivano solo per rendere migliore e più forte la squadra".