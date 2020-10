Ancora Ansu Fati: 3-0 Barça al Celta. Siviglia ok

Celta Vigo-Barcellona 0-3

11' Ansu Fati, 51' Aut. Olaza, 95' Sergi Roberto

Celta Vigo (5-3-2) Villar; Mallo, Aidoo (46' Baeza), Murillo, Fontan (32' Nestor Araujo), Olaza; Veiga (60' Nolito), Tapia (75' Beltran), Suarez; Mor (60' Mina), Aspas. All. Garcia

Barcellona (4-2-3-1) Neto; Sergi Roberto, Piquè, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, de Jong; Griezmann (46' Ronald Araujo), Coutinho (72' Pedri), Ansu Fati (72' Trinçao); Messi. All Koeman

Espulsi: Lenglet (B)

Vince ancora il Barcellona, che concede dunque il bis in Liga dopo il successo all'esordio sul Villarreal. Sul campo del Celta Vigo termina 3 a 0, in gol il solito Ansu Fati, che dopo 11' sblocca la sfida: al 42' doppio giallo di Lenglet e rosso, con i catalani in dieci uomini per un tempo intero. Al 51' l'autogol di Olaza spiana la strada ai blaugrana, mentre al 95' Sergi Roberto chiude definitivamente la pratica. Solo panchina per Pjanic.

Le altre partite

Athletic Bilbao-Cadice 0-1

57' Aut. Lopez

Athletic Bilbao (4-2-3-1) Simon; Capa (86' Lekue), Nunez, Martinez, Berchiche; Garcia (78ì Kodro), Lopez; Muniain (62' Sancet), Raul Garcia, Morcillo (46' Villalibre); Williams (62' Vicente). All. Garitano

Cadice (4-4-1-1) Ledesma; Akapo, Fali, Cala, Espino; Carcelen, Fernandez (88' Garrido), Jonsson (72' Mari), Malbasic (61' Salvi); Alex Fernandez (61' Alejo); Lozano (61' Negredo). All. Cervera

Espulsi: Akapo (C), Negredo (C)

Siviglia-Levante 1-0

92' En-Nesyri

Siviglia (4-3-3) Bono; Navas, Koundè, Diego Carlos, Escudero; Rakitic (61' Suso), Fernando, Jordan (86' Rodriguez); Ocampos (86' Vazquez), de Jong (71' En-Nesyri), El Haddadi (70' Torres). All. Lopetegui

Levante (4-4-2) Fernandez; Son (91' Miramon), Duarte, Vezo, Tono; Bardhi (62' Jorge De Frutos Sebastian) Radoja (63' Malsa), Vukcevic, Campana; Morales (77' Martì), Melero (77' Postigo). All. Lopez

Stecca di nuovo l'Athletic Bilbao, che perde la seconda partita su tre giornate di Liga. Dopo il ko all'esordio sul campo del Granada, la squadra di Garitano perde in casa contro il Cadice, nonostante la doppia superiorità numerica. Fuori Akapo e Negredo, gli ospiti hanno giocato per più di 20 minuti in 9 contro 11, riuscendo comunque a difendere il vantaggio (al 57' autogol di Unai Lopez). Due vittorie in 4 gare per i ragazzi di Cervera, non male per una neopromossa. Vince, allo scadere, il Siviglia, con Lopetegui che ringrazia la rete di En-Nesyri, decisivo al 92'. Secondo successo consecutivo per gli andalusi, a punteggio pieno considerando i tre punti ottenuti proprio sul campo del Cadice la scorsa domenica (i primi due match con Atletico Madrid ed Elche erano stati rinviati). Il Siviglia, che il 21 agosto trionfava in Europa League ai danni dell'Inter, non perde da 23 partite sommando tutte le competizioni. E alla prossima giornata c'è il Barcellona...