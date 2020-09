Vinicius lancia il Real, Suarez e Atletico a secco

Quarto turno del campionato spagnolo, seconda gara per l'Atletico Madrid e per Luis Suarez con la maglia dei colchoneros. L'uruguayano non riesce a segnare nella complicata sfida contro un Huesca ben messo in campo da MIchel e in grado di neutralizzare la potenza di fuoco della squadra di Simeone. Nemmeno l'ingresso in campo di Diego Costa riesce a spezzare l'equilibrio che rimane e regala un punto ai padroni di casa (0-0). Vince, anche se con fatica, il Real Madrid che liquida il Valladolid grazie a una rete di Vinicius Junior subentrato a Jovic. La squadra di Zidane conquista tre punti e il secondo successo in tre gare di campionato. Primi tre punti nella Liga 2020-21 conquistati dall'Elche in grado di battere in trasferta l'Eibar con un gol di Boye. La squadra di Mendilibar ha raccolto un solo punto in quattro gare di campionato. Bel successo del Villarreal di Unay Emery che liquida 3-1 la pratica Alaves: doppietta di Paco Alcacer e singola su rigore di Gerard Moreno. Per il 'submarino amarillo' 7 punti in 4 gare, Alaves fermo a 1.