Il numero 10 blaugrana si è reso protagonista di un episodio controverso durante la partita contro l'Alaves. Per sua fortuna è stato solo ammonito, ma il Barcellona fa ancora fatica in Liga e non va oltre l'1-1

Il Barcellona prosegue nel suo momento negativo in Liga. E il capitano blaugrana, Lionel Messi, ha mostrato tutta la sua frustrazione in campo. Nell’1-1 di sabato sera in casa dell’Alaves, infatti, l’argentino – al 39’ del primo tempo, 8 minuti dopo il vantaggio degli avversari firmato Rioja – ha calciato il pallone verso l’arbitro. Il direttore di gara Hernandez Hernandez, quasi colpito da Messi dopo un suo tocco di punta al pallone, ha deciso però solamente di ammonirlo.