Frena ancora il Barcellona, distante adesso 8 punti dal Real Madrid capolista: Alaves in vantaggio con Rioja, bravo a sfruttare un clamoroso errore di Neto. Rimedia soltanto parzialmente Griezmann, con la formazione di Koeman che non riesce a sfruttare mezz'ora in superiorità numerica

Alaves-Barcellona 1-1 31' Rioja (A), 63' Griezmann (B) ALAVES (5-4-1): Pacheco; Mendez (58' Tavares), Navarro (41' Aguirregabiria), Laguardia, Lejeune, Duarte; Jota, Battaglia, Pina (72' Garcia), Rioja (72' Marin); Deyverson (57' Joselu). All.Machin BARCELLONA (4-2-3-1): Neto; Sergi Roberto, Piquè, Lenglet (46' Trincao), Jordi Alba (69' Dest); Busquets (46' Pjanic), De Jong; Dembelè (46' Pedri), Messi, Ansu Fati (78' Braithwaite); Griezmann. All.Koeman Ammoniti: Jota (A), Deyverson (A), Messi (B), Busquets (B), Lenglet (B), Duarte (A) Espulso: 62' Jota (A)

Griezmann rimedia al clamoroso errore di Neto leggi anche Il Real Madrid avvisa l'Inter: poker all'Huesca Continua il momento difficile del Barcellona nella Liga, con la formazione di Koeman che esce dal campo senza i tre punti per la quarta volta consecutiva. Sfida sul campo dell'Alaves che conclude una settimana davvero complicata per il club catalano, con la sconfitta nel Clasico contro il Real Madrid e le dimissioni del presidente Bartomeu, rimediate soltanto parzialmente dalla vittoria in Champions League contro la Juventus. Partita che si mette subito male per il Barcellona, con un clamoroso pasticcio confezionato dalla coppia Piquè-Neto al minuto 31: il difensore appoggia all'indietro al portiere brasiliano, che però si addormenta sul pallone e se lo fa rubare da Rioja, bravo (e furbo) a mettere in rete a porta vuota. La prestazione negativa del Barcellona viene evidenziata anche dalle scelte di Koeman, che effettua tre cambi nel corso della pausa di fine primo tempo. Blaugrana che reagiscono, anche in virtù della superiorità numerica dopo la doppia ammonizione per Jota, e trovano il pareggio con Griezmann. Di lì in avanti è un vero e proprio assedio alla porta di Pacheco, che però resiste stoicamente e porta a casa il pareggio. Continua la crisi del Barcellona, già a -8 dal Real Madrid capolista dopo 6 partite e con una gara da recuperare.