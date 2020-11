Blaugrana in ansia per la loro bandiera: al 60' del big match perso contro l'Atletico, in seguito ad un contrasto di gioco, il difensore subisce una torsione innaturale al ginocchio destro. Ed esce in lacrime

Notte da dimenticare per il Barcellona . Non solo il ko contro l' Atletico Madrid che fa sprofondare i blaugrana in classifica (11 punti in 8 giornate: la peggior partenza dal 1991), ma soprattutto l' infortunio al ginocchio di Gerard Piqué . Che da subito è sembrato particolarmente serio. La dinamica dell'episodio, al quarto d'ora della ripresa, è stata davvero insolita: il difensore è rimasto coinvolto in un contrasto fra il blaugana Jordi Alba e l'avversario Angel Correa, che cadendo è andato a colpire la gamba destra di Piqué. Le immagini mostrano una torsione innaturale del ginocchio . E il 33enne, oltre 700 partite in una carriera contraddistinta da pochissimi stop, è uscito dal campo zoppicando e fra le lacrime.

Puyol twitta subito: "Forza Gerard"



"Non so nulla riguardo all'eventuale lesione di Piqué", le dichiarazioni di Koeman nel postpartita. "Non ho visto le immagini e non ho ancora potuto parlare con lo staff medico". Il mondo blaugrana rimane dunque con il fiato sospeso per uno dei suoi giocatori simbolo che nelle prossime ore, come comunicato dal Barca in una nota, verrà sottoposto agli esami del caso. Ma, soprattutto a giudicare dalle immagini, in Cataglogna si teme il peggio, ovvero la rottura del legamento crociato del ginocchio. E sul web già si moltiplicano i messaggi di in bocca al lupo, a partire da quelli di Carles Puyol, storico capitano del Barça e compagno di reparto di Piqué: "Forza Gerard", il tweet in catalano dell'ex difensore. "Speriamo che non sia nulla di grave".