Crollo Barcellona, il Cadice è un muro e vince 2-1

Un crollo inatteso e difficile da digerire per il Barcellona che torna dal Ramon de Carranza con un 2-1 senza appelli che allontana sempre più Messi e Koeman dalla testa della classifica. Dopo la doccia fretta in apertura, con il gol di Gimenez all'8' il Barcellona ha preso in mano la partita ma ha trovato un vero e proprio muro: non sono bastati il 72% di possesso palla (contro il 28% dei padroni di casa) e sei tiri in porta a tre. Nella ripresa, il Barcellona pareggia con Jordi Alba che provoca l’autogol di Pedro Alcalà. Quando sembrava essere tutto indirizzato verso la rimonta, un incredibile errore difensivo tra Jordi Alba, Lenglet e Ter Stegen ha regalato a Negredo il gol del 2-1. Recuperare in Liga per la squadra di Koeman sembra già davvero difficile: i punti di distacco dall’Atletico Madrid capolista sono già 12. E domani potrebbero diventare 13 se la Real Sociedad dovesse battere l’Alaves. Per il Barcellona sono soltanto 14 punti nelle prime 10 partite di campionato: il peggior inizio di stagione dal 1987-1988 (13 se contiamo tre punti a vittoria): la stagione prima dell’arrivo di Johan Cruyff sulla panchina blaugrana. E da lì iniziò un’altra storia.