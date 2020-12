L’estate di Lionel Messi è stata tormentata, dopo che l’argentino aveva manifestato la volontà di lasciare il Barcellona. Alla fine la separazione non è avvenuta, ma nonostante tutto i blaugrana non hanno ancora trovato la continuità necessaria. "Oggi però sto bene" ha assicurato Messi, nell’intervista che andrà in onda domenica sera su La Sexta, e di cui è stata fornita un’anticipazione. "È vero che in estate ho trascorso un brutto periodo – ha proseguito il giocatore – causato da ciò che è successo prima dell'estate e da come era finita la stagione. Tutto questo me lo sono portato un po' dietro all'inizio, ma ora sto bene. Mi sento di lottare seriamente per tutto ciò che mi aspetta. Sono eccitato. So che la società sta attraversando un momento difficile, ma sono carico". Anche se sempre più spesso la fama e la notorietà, unita al peso di dover sempre dimostrare di essere il migliore, può essere un pesante fardello da portare: "E' vero che sono un privilegiato per tutto ciò che mi è capitato di vivere, però a volte desidererei l'anonimato, essere uno sconosciuto. E godermi il fatto di poter andare tranquillamente a un mercatino, al cinema o a un ristorante".