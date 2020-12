Messi, problema alla caviglia: resta in Argentina

Dopo i quattro giorni di riposo osservati in occasione delle festività natalizie, il Barcellona è tornato ad allenarsi per preparare la sfida in programma martedì 29 dicembre contro l'Eibar. Una partita che non giocherà Lionel Messi, che ha prolungato il suo periodo di vacanza in Argentina per recuperare da un problema alla caviglia destra. Un infortunio che, dunque, costringerà il fuoriclasse del Barcellona a restare fermo ancora qualche giorno. Questo il report medico pubblicato sul sito del club blaugrana: "Il giocatore della prima squadra Lionel Messi sta completando il trattamento alla caviglia destra. Il calciatore dovrebbe tornare ad allenarsi dopo la partita FC Barcelona-SD Eibar".