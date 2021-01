Fuori ai 32esimi di Copa del Rey, e per mano di una squadra di terza divisione. L'eliminazione dell'Atletico Madrid, capolista della Liga, è la grande sorpresa riservata da questo turno di coppa in Spagna, impegno sulla carta più che agevole per la squadra di Simeone. E invece a fare l'impresa è il Cornella, che vince 1-0 con un gol segnato in avvio da Jimenez (un ex, avendo giocato nella squadra 'B' dell'Atletico nel 2018), al quale i colchoneros (con parecchi titolari in campo e il tandem d'attacco Correa-Joao Felix) non sono riusciti a replicare, chiudendo anche in 10 uomini dopo il rosso a Ricard Sanchez, al 63'.





Non una novità, a voler ben vedere, per l'Atletico, che già nella passata edizione era uscito dalla Coppa battuto da una squadra di terza divisione, nello specifico il Cultural Leonesa, che aveva eliminato Simeone vincendo 2-1 dopo i supplementari, nei sedicesimi di finale: l'avventura del Leonesa si fermerà al turno successivo, ma solo ai calci di rigore, dopo aver chiuso sullo 0-0 contro il Valencia.

Simeone, parole di addio?

A fine partita, Simeone si è congratulato con gli avversari ("Cerchiamo sempre di vincere, ma anche l'avversario ha meritato di passare come l'anno scorso. Hanno giocato bene. Quando l'avversario ti supera, devi congratularti con lui") chiudendo con parole che potrebbero avere il sapore dell'addio, in vista della prossima stagione: "Cercheremo soluzioni, se sarò qui il prossimo anno", ha detto il Cholo. "Il calcio è molto mutevole, ma devi essere aperto a tutte le possibilità e a qualunque cosa decida il club".