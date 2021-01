Altra battuta d'arresto per la squadra di Zidane: dopo il ko nella semifinale della Supercoppa della settimana scorsa, va fuori ai sedicesimi di finale nella Coppa del Re. Ai supplementari e con un uomo in meno, passa il turno l'Alcoyano che gioca nella 3^ serie spagnola

Clamorosa eliminazione del Real Madrid dalla Coppa del Re. La squadra di Zinedine Zidane, in piena crisi, è stata sconfitta nei supplementari sul campo dell'Alcoyano, una squadra della 3^ Serie spagnola, che ha sede nella provincia di Alicante.



2-1 il punteggio a favore dei padroni di casa che, prima sono andati sotto per il gol di Militao al 45', ma hanno pareggiato al 35' della ripresa con Solbes: nei supplementari ha deciso il match il gol di Casanova al 115', dopo che la sua squadra era rimasta in dieci uomini (doppio giallo a Ramon Lopez). Real fuori ai sedicesimi di finale nella Coppa del Re, dopo il ko nella semifinale della Supercoppa della settimana scorsa.