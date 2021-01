I giocatori dell'Alcoyano hanno svelato al 'Chiringuito' il discorso dell'allenatore prima dei supplementari con il Real Madrid: "Ridevamo e ci siamo resi conto che non avevamo la certificazione per il coprifuoco. E parlavamo delle vesciche ai piedi per quanto avevamo corso...". L'Alcoyano ha vinto il match 2-1, eliminando il Real in Coppa del Re. Euro Show dal lunedì al venerdì alle 14 su Sky Sport 24

Un'impresa storica, vissuta con normalità. I giocatori dell'Alcoyano, terza divisione spagnola, hanno raccontato ai microfoni del 'Chiriguito' il discorso del loro allenatore prima dei supplementari nel match con il Real Madrid, poi vinto 2-1 in inferiorità numerica, che è costato alla squadra di Zidane la clamorosa eliminazione in Coppa del Re. "Ridevamo e ci siamo resi conto che era tardi e che non avevamo l'autocertificazione per il coprifuoco. E parlavamo delle vesciche ai piedi per quanto avevamo corso...", hanno spiegato i ragazzi dell'Alcoyano, protagonisti di una storia che in poco tempo ha fatto il giro del mondo.