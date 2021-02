Il Real Madrid continua a giocare le gare casalinghe all'Alfredo Di Stefano a Valdebebas in attesa della riapertura del rinnovato Bernabeu. Il club ha voluto aggiornare i tifosi e gli appassionati sulla prosecuzione dei lavori del nuovo impianto che sarà dotato di ogni confort e avrà un terreno 'retrattile'. Il nuovo stadio, infatti, potrà essere utilizzato anche per altre manifestazioni e non solo come palcoscenico dei 'blancos'