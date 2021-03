Laporta: "Arresto Bartomeu non è una buona notizia"

Joan Laporta, ex presidente e candidato alle prossime elezioni del club, ha ricevuto la notizia mentre stava tenendo un'intervista a una radio locale, Lleida UA1: "Prima cosa, la presunzione di innocenza - ha spiegato -. Non è una buona notizia, nè per lui nè per il Barça. Non è gradevole per nessuno. La verità è che è una notizia con grande impatto, sicuramente".