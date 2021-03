Talento puro, unico, leggenda, magico, genio. Sono solo alcuni dei tanti appellativi rivolti a Lionel Messi dai suoi ex e attuali compagni di squadra per celebrare il nuovo traguardo raggiunto: scendendo in campo contro l'Huesca è diventato al pari di Xavi il recordman di presenze con il Barcellona. Il club lo ha festeggiato con un video di circa un minuto, in cui altri blaugrana rivolgono parole di affetto all'argentino, chiuse proprio da quelle di Xavi: "La storia continua"

RECORDMAN PRESENZE NEI TOP CLUB