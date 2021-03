Suarez, un gesto per i giovani dopo i 500 gol

Un cross che arriva dalla destra, lui che si avventa di testa: palla contro il palo, poi in gol. Un gol come tanti altri, ma importantissimo. Non solo per l’Atletico Madrid, che grazie alla rete di Luis Suarez ha battuto l’Alaves e ha mantenuto le distanze in vetta in Liga, ma anche per lo stesso uruguaiano, che siglato il 500° gol della sua carriera. Un traguardo a cui sono arrivati in pochi e che ha voluto celebrare con un gesto simbolico. L’attaccante infatti ha donato 500 palloni alle squadre di calcio giovanili con sede in ciascuna delle città nelle quali ha giocato: Montevideo, Groningen, Amsterdam, Liverpool, Barcellona e Madrid. Allegata ad ogni pallone questa lettera.