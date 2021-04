Pomeriggio di disordini a Bilbao in attesa della finale di Copa del Rey tra Athletic e Real Sociedad. Nonostante la finale si disputerà alle 21.30 a porte chiuse a la Cartuja di Siviglia, più di mille tifosi dell'Athletic si sono radunati nella centralissima calle Pozas, nei pressi dello stadio San Mames, sin dalle prime ore del pomeriggio, per trascorrere insieme e contro ogni regola anti Covid l'immediata vigilia della partita. Distanziamento ovviamente non rispettato, assenza di mascherine e scene di vero delirio collettivo per le strade, certamente amplificato dall'alcol assunto dai tifosi, con la polizia che ha presidiato la zona per poi intervenire quando gli atti di vandalismo sono diventati eccessivi. A quel punto la reazione dei più violenti non si è fatta attendere, sfociando in un lancio di bottiglie contro le forze dell'ordine e nel tentativo, riuscito, di dare alle fiamme diversi cassonetti.