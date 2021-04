Gli appelli alla prudenza dei club sono stati inutili: i tifosi di Athletic Bilbao e Real Sociedad, impegnate nel recupero della finale di Coppa del Re, hanno voluto salutare le squadre in partenza per Valencia. Caos e assembramenti senza controllo in una regione del Paese in cui la curva dei contagi è in crescita

