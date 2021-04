Dopo il momentaneao aggancio in vetta alla classifica da parte del Real Madrid, la squadra di Simeone torna a +3 grazie alla vittoria sull'Huesca firmata Correa-Carrasco. Messi trascina il Barcellona contro il Getafe: blaugrana terzi ma con una partita in meno. Vincono anche Granada e Real Sociedad, che sale al quinto posto in classifica

Correa-Carrasco, 2-0 all’Huesca e l’Atletico Madrid torna da solo in vetta alla Liga, dopo essere stato agganciato dal Real Madrid vittorioso ieri per 3-0 contro il Cadice. La squadra di Simeone è così nuovamente a +3 su quella di Zidane ma soprattutto sembra essere tornata in grado di non subire gol, con il secondo clean sheet nelle ultime due gare (a fronte di 7 gol segnati), seppur contro le ultime due in classifica.



L’Atletico rischia dopo appena 4’, con Oblak che salva su Siovas, e dopo il pericolo scampato i Colchoneros vanno vicini al vantaggio con Carrasco e con Saul, trovandolo al 39’ grazie a una bella iniziativa personale di Correa. Il raddoppio nel finale, dopo aver rischiato di incassare il pari da Sandro Ramirez: ribaltamento di fronte e Carrasco su assist di Marcos Llorente fa 2-0 a porta vuota all'80', con convalida dopo la revisione al Var. Domenica, l’Atletico va a giocare sul campo dell’Athletic Bilbao, mentre il Real ospita il Betis (sabato) in corsa per un posto in Europa.



Vince anche il Barcellona, trascinato da Messi (doppietta e assist): Getafe battuto 5-2 e blaugrana che in classifica si riprendono il terzo posto (dopo il sorpasso momentaneo del Siviglia), a -2 dal Real e a -5 dall’Atletico, ma con una partita in meno (recupero con il Granada). A sei giornate dal termine, è ancora tutto apertissimo.

Nelle altre gare della 31.a giornata, il Granada ha battuto 4-1 l'Eibar, sempre più ultimo in classifica; vince anche la Real Sociedad (2-1 in rimonta al Celta Vigo), che scavalca Villarreal e Betis e si porta al quinto posto.







ATLETICO MADRID-HUESCA 2-0

39' Correa, 80' Carrasco



GRANADA-EIBAR 4-1

21' e 77' Soldado (G), 37' Puertas (G), 64' Kike (E), 81' Kenedy (G)



REAL SOCIEDAD-CELTA VIGO 2-1

22' Mallo (C), 25' Portu (R), 39' rig. Januzaj



BARCELLONA-GETAFE 5-2

8' e 33' Messi (B), 12' aut. Lenglet (B), 28' aut. Chakla (G), 69' rig. Enes Unal (G), 87' Araujo (B), 93' rig. Griezmann (B)