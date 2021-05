Intervento in artroscopia per l'attaccante classe 2002 del Barcellona, già operato al ginocchio a novembre dopo l'infortunio rimediato contro il Betis con la rottura del menisco interno. Il club: "Ansu sta lavorando duramente per superare l'infortunio che lo ha costretto all'operazione" AGUERO AL BARCELLONA, CONTATTI AVVIATI Condividi:

Ansu Fati è tornato sotto i ferri. A comunicare l'intervento in artroscopia al ginocchio sinistro a cui è stato sottoposto il giovane attaccante è stato il Barcellona con un comunicato ufficiale. Ansu Fati è stato operato a Oporto dal dottor Jose Carlos Noronha, sotto la supervisione dei medici sociali del club blaugrana."Ansu sta lavorando duramente per superare l'infortunio che lo ha costretto all'operazione" spiega una nota diffusa dal Barcellona. Non c'è pace per il talento classe 2002, fermo dalla partita contro il Betis Siviglia del 7 novembre 2020, quando un duro contrasto con Mendi gli provocò una lesione al menisco interno del ginocchio sinistro.

La prima operazione approfondimento I talenti del 2002 più cari al mondo. CLASSIFICA Ansu Fati era stato operato nei giorni successivi dal dottor Cugat, con tempi di recupero stimati all'epoca dal Barcellona in quattro mesi. La strada verso il rientro in campo si era però complicata, con un dolore al ginocchio che non accennava a diminiuire, come lo stesso giocatore aveva ammesso in uno sfogo su Instagram. "Qualche anno fa ho avuto un grave infortunio, con frattura di tibia e perone e stop di 12 mesi - ricordava l'attaccante a fine marzo- purtroppo adesso devo vivere una situazione simile, che affronterò con la stessa mentalità".