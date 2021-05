I nostri cugini inglesi di Sky Sports confermano i primi contatti tra il Barcellona e gli agenti del Kun, che a fine stagione lascerà il Manchester City a parametro zero. Il club blaugrana avrebbe una carta in più per convincere Leo Messi, suo amico e connazionale, a restare

Il futuro del “Kun” Aguero potrebbe essere al Barcellona, magari come compagno del connazionale e amico Leo Messi , se quest’ultimo decidesse di restare in blaugrana. Da tempo accostato al Barça dopo la notizia del mancato rinnovo di contratto (Aguero è in scadenza e questa estate si libererà a zero), l’attaccante del Manchester City sembra ora più vicino a un ritorno nella Liga , lui che con la maglia dell’Atletico Madrid si era fatto notare a suon di gol, con il City che nel 2011 investì 45 milioni di euro per portarlo in Premier.

"Carta" per convincere Messi?

I contatti tra i rappresentanti del giocatore e il Barcellona sono avviati, secondo quanto riportato in Inghilterra da Sky Sports, e non è da escludere che possa trattarsi di una carta in più che il club spagnolo si giocherà nel tentativo di convincere Messi – anche lui in scadenza a giugno e libero di accasarsi altrove a parametro zero – a restare.

Numeri da record

Aguero, 32 anni, in 10 stagioni con la maglia del Manchester City è diventato il miglior marcatore nella storia del club (258 gol in 387 presenze), nonché quarto di sempre del campionato inglese (dietro a Shearer, Rooney e Cole: nell’ultima stagione, complici anche gli infortuni e le scelte di Guardiola che ha ringiovanito il City, il suo ruolo è stato piuttosto marginale, con 17 presenze e appena 4 gol, l’ultimo contro il Crystal Palace nella scorsa giornata di Premier. Con una Coppa di Lega già vinta e il titolo di Premier ormai a un passo, il Kun punta però a chiudere il Triplete per una stagione che potrebbe essere perfetta con l’aggiunta della Champions League, in finale contro quel Chelsea a cui è stato accostato, nel caso decidesse di non muoversi dall’Inghilterra.