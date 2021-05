Il Real Madrid non molla, vince 4-1 sul campo del Granada e si riporta a -2 dall'Atletico Madrid capolista a due giornate dal termine della Liga. Successo che consente così agli uomini di Zidane di scavalcare il Barcellona, bloccato sul 3-3 dal Levante nell'ultima gara, e di salire al secondo posto della classifica. Il nuovo round di questa sfida a distanza tra le due squadre di Madrid si avrà dunque domenica con le due squadre che saranno impegnate in contemporanea alle 18.30: l'Atletico ospiterà l'Osasuna, mentre il Real dovrà fare visita all'Athletic Bilbao. Nelle altre due gare del giovedì di Liga, vittoria importante in chiave qualificazione alla prossima Europa League per il Villarreal che vince 2-0 sul campo del Valladolid e aggancia il Betis al sesto posto a quota 55 punti: gli uomini di Pellegrini vengono infatti frenati sul punteggio di 1-1 dall'Eibar, che aggancia l'Elche al penultimo posto della classifica e si porta a -3 dalla zona salvezza.