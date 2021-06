Laporta: "Il progetto Superlega è ancora vivo"

Il presidente del club blaugrana ha parlato all’assemblea dei soci del club: "Non ci scuseremo per aver pensato di organizzare una competizione o per aver voluto essere padroni del nostro destino nel mondo del calcio"

"Il progetto Superlega è ancora vivo", lo ha detto il presidente del Barcellona Joan Laporta davanti all’assemblea dei soci del club: "Un’entità finanziaria aveva depositato 3.500 milioni di euro per un progetto attraente e fattibile. E si era arrivati a un punto che al Barcellona avrebbe fruttato 700 milioni a stagione più alcune variabili. L'Uefa non ha accettato il dialogo e non lo abbiamo capito, però siamo andati avanti – ha aggiunto -. Non ci scuseremo per aver pensato di organizzare una competizione o per aver voluto essere padroni del nostro destino nel mondo del calcio".