Dopo una vittoria nella gara d'esordio contro la Real Sociedad, arriva il primo passo falso per il Barcellona . La formazione di Ronald Koeman sabato sera è stata fermata sull' 1-1 dall'Athletic Bilbao , con i biancorossi che, dopo esser passati in vantaggio con Iñigo Martínez si sono fatti raggiungere da Depay a un quarto d'ora dal termine. "Ci siamo complicati le cose da subito - ha dichiarato Koeman al termine della partita. Ci è mancata la tranquillità, ma non posso essere scontento . L’Athletic ha giocato bene e noi abbiamo avuto l’opportunità di portare a casa la vittoria".

"Messi? Si vede che non c’è, ma non possiamo farci nulla"

Oltre alla tranquillità, un'altra cosa che è mancata al Barcellona è l'apporto di un giocatore come Leo Messi. La classe dell'argentino, che da qualche settimana ha iniziato la sua nuova avventura a Parigi ma che ancora non è stato convocato da Pochettino per l'esordio in Ligue 1, manca parecchio ai blaugrana come confermato da Koeman: "Non mi piace ripetere sempre le stesse cose, ma stiamo parlando del giocatore migliore al mondo. Gli avversari hanno sempre maggior timore nei tuoi confronti se in campo c'è Messi e quando gli dai un pallone difficilmente lo perde. Si vede che non c’è, ma lo sappiamo e non possiamo farci nulla".