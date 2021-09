Barcellona, ecco il Camp Nou fatto di Lego

Il Camp Nou diventa un set Lego . Merito della collaborazione tra il Barcellona e la storica azienda danese, che ha lanciato la versione in mattoncini del Camp Nou. L'iniziativa è stata annunciata in un tweet, nel quale si vede la versione in miniatura dello stadio blaugrana. Un oggetto da collezione, fatto di 5509 pezzi da assemblare : tra questi ci sono terreno di gioco, tribune, tunnel degli spogliatoi, l'allenatore e anche il bus della squadra.

Il modellino Camp Nou: "Més que un Club"

Tra i dettagli che non passano inosservati c'è anche il motto del Barcellona, "Més que un Club", esposto sugli spalti. Le tribune possono essere separate in quattro sezioni, consentendo una visione più ampia per apprezzare tutti i dettagli del modellino dell'impianto da quasi 100mila posti a sedere. Tra gli accessi presenti, anche l’ingresso Vip e i numerosi adesivi e bandiere che decorano lo stadio. "Creare il Camp Nou con i mattoncini è stata una sfida davvero divertente - spiega Rok Zgalin Kobe, Lego Set Designer - dal portare in vita gli spalti all’immaginare i giocatori che camminano lungo il tunnel verso il campo, si può quasi sentire l’atmosfera rovente di una partita in casa". Gli appassionati potranno acquistare il modellino dall'1 settembre. "Icona del Barcellona e della storia del calcio". Così Jordi Balsells, direttore di Barça Licensing & Merchandising, definisce il Camp Nou: "Siamo orgogliosi di vedere il nostro stadio prendere vita sotto forma di mattoncini Lego".