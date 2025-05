Come riporta "The Athletic", il campione del Real Madrid dovrà operarsi per risolvere i problemi alla spalla che lo affliggono da oltre un anno costringendolo a giocare con una fasciatura speciale. Operazione già rimandata nel corso della stagione e che sarà pianificata dopo il Mondiale per Club. Poi Bellingham dovrà stare a riposo per tre mesi

Jude Bellingham va verso un lungo stop, ma non prima di aver giocato il Mondiale per club. Come riporta The Athletic, i problemi alla spalla sinistra di cui soffre il campione del Real Madrid infatti persistono e lo affliggono da quasi un anno e mezzo: un lungo periodo nel quale Bellingham non è mai riuscito a operarsi a causa del continui impegni con il club. Un’operazione che i medici spagnoli hanno sempre ritenuto necessaria, ma che è stata continuamente posticipata a causa del calendario fittissimo. Adesso, però, potrebbe esserci una data. Non prima però, come detto, di giocare il Mondiale per club, previsto dal 13 giugno al 13 luglio (se il Real dovesse arrivare in finale). Poi Bellingham sarà finalmente “libero” di operarsi e fermarsi: lo stop previsto sarebbe di circa tre mesi, che gli farebbero perdere l’inizio del prossimo campionato spagnolo.