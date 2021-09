Ansu Fati e la stagione del riscatto

approfondimento

Da Messi a Mou: il mercato dei colpi di scena

"Il nostro nuovo numero 10" è il claim scelto dal Barcellona per annunciare la scelta. Con un dettaglio che non passa inosservato: "Made in La Masia". Ansu Fati è un prodotto del settore giovanile, come Messi. Guineense naturalizzato spagnolo, nato il 31 ottobre 2002, Ansu Fati sarà il nuovo 10 della formazione guidata da Ronald Koeman. Considerato uno dei giocatori più promettenti della squadra, ora l'esterno offensivo - che nel settore giovanile ha vestito la 11, la 17 e la 18 per passare al 31 e al 22 in prima squadra - sarà chiamato a dimostrare il suo valore dopo un'annata complicata a causa degli infortuni. Operato a novembre 2020 al menisco interno del ginocchio sinistro, è tornato sotto i ferri a maggio. Risultato: una stagione chiusa con 10 presenze, ma con 5 gol e 4 assist, tra campionato e coppe. Nel mirino di Ansu Fati c'è anche il ritorno nella nazionale maggiore spagnola, maglia già indossata 4 volte con un gol. Traguardi da inseguire con il numero che per 13 anni a Barcellona ha avuto un solo proprietario: Leo Messi.