Il Barcellona ha vinto la Liga. La numero 28 della sua storia, replicando al successo del Real dell'anno scorso. Non poteva che esserci la sua firma sul campionato spagnolo, quella di Lamine Yamal. E non poteva che essere una perla: dalla destra si accentra, prende la mira col mancino precisissimo. Poi palla all'incrocio dei pali. È il derby contro l'Espanyol a chiudere i giochi, dopo la vittoria nel Clásico di una settimana fa che aveva già ipotecato il titolo. Terzo trofeo stagionale per Flick dopo la Copa del Rey e la Supercoppa di inizio anno. Per l'Espanyol nuovo incubo: anche nel 2023 il Barcellona aveva vinto la Liga battendoli nel derby in casa loro.

La partita

Il Barcellona entrava in campo con l'obiettivo di vincere per chiudere il discorso Liga con due turni di anticipo. Ai catalani sarebbero comunque serviti 2 punti totali nelle ultime tre giornate per assicurarsi il campionato. Pronti e via parte meglio l'Espanyol, che sfiora anche un paio di volte la rete del vantaggio; il Barça del gioco show e dei tantissimi gol chiude infatti con un solo tiro in porta il primo tempo (aveva fatto peggio solo due volte in tutto il campionato). Nella ripresa Yamal sblocca la partita con la sua magia, il Barça resiste e poi resta con l'uomo in più dopo il rosso diretto (visto al Var) per Leandro Cabrera dopo una sbracciata sul solito Yamal. Nel recupero Fermin Lopez completa la festa (su assist, guarda un po', di Yamal) firmando il 2-0.