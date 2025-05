Il Real Madrid abbraccia il suo nuovo allenatore, il grande ex Xabi Alonso. Durante la presentazione in conferenza stampa, l'ex centrocampista si è detto emozionato di tornare a Valdebebas. "Oggi è un giorno speciale per me. Mi sento come se stessi tornando a casa. Carlo ha avuto un'enorme influenza, senza la sua esperienza e i suoi insegnamenti non sarei qui. Il Real Madrid ha quell'entusiasmo per raggiungere qualcosa di più" GLI ALLENATORI LIBERI

Per Xabi Alonso inizia una nuova avventura. Dopo aver allenato il Bayern Leverkusen, lo spagnolo è tornato a Valdebebas, luogo che l'ha visto giocare ma anche iniziare la sua carriera da allenatore, guidando le giovanili del club. "Senza dubbio, per me, questo è un giorno molto speciale. Un giorno che segnerò sul calendario per tutta la vita", ha detto lo spagnolo. "Sono molto felice di essere qui, in quella che sento come casa mia. Il legame con il Real Madrid non ha mai smesso di esistere e da quando sono entrato a Valdebebas un'ora e mezza fa, quella sensazione è rinata. Ho la sensazione che questo sia l'inizio di una nuova era".

"Senza la maestria di Ancelotti oggi non sarei qui" Inizia una nuova era per il Real Madrid dopo l'addio di Carlo Ancelotti. L'ex leggenda del club spagnolo ha firmato un contratto triennale, che entrerà in vigore il 1° giugno 2025. Il nuovo allenatore dei Blancos ci ha tenuto a ringraziare Ancelotti, che è stato suo allenatore nel 2013/14. "Carlo è stato il mio allenatore, una persona fantastica e una grande influenza. Senza la sua maestria, probabilmente non sarei qui. Prendo il suo posto e porto avanti la sua eredità con grande onore e orgoglio. Spero di essere all'altezza delle aspettative e di portare il club in tutti i posti in cui crediamo di poter arrivare". Sul nuovo capitolo della squadra ha detto: "Stiamo entrando in una nuova era in cui sento che il club e i tifosi sono uniti. Abbiamo una squadra fantastica, giocatori fantastici e un potenziale molto buono. Questo mi dà motivo di venire qui con tanta energia ed entusiasmo".