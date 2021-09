Barcellona: bilancio a 765 milioni, perdita di 481

Il cda del Barcellona ha approvato un bilancio di previsione di 765 milioni per la stagione 2021-2022 e approvato il consuntivo dell'esercizio 2020/21, che - come già annunciato il mese scorso dal presidente, Juan Laporta - segna una perdita di 481 milioni. Il club aveva previsto un fatturato di 791 milioni per la stagione in corso, ma questa stima si basava sul presupposto che il pubblico sarebbe tornato negli stadi lo scorso dicembre, cosa che non è avvenuta.