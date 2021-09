La Commissione disciplinare della Federcalcio spagnola ha inflitto all'allenatore del Barcellona (espulso contro il Cadice) la sanzione più bassa prevista in caso di proteste nei confronti dell'arbitro: Koeman non sarà in panchina nelle prossime due giornate di campionato

Non potrà sedersi in panchina nella sfida al Camp Nou del suo Barcellona contro il Levante e nella trasferta in casa dell'Atletico Madrid, Ronald Koeman: l'allenatore blaugrana è stato squalificato per due turni a seguito dell'espulsione nel match finito 0-0 contro il Cadice, nella sesta giornata di campionato. La Commissione disciplinare della Federcalcio spagnola gli ha inflitto la sanzione più bassa prevista in caso di proteste nei confronti dell'arbitro.

L'espulsione

Secondo il direttore di gara Carlos del Cerro Grande, Koeman è stato espulso per "aver protestato contro il quarto arbitro, a braccia alzate, alzando la voce prima di uscire dall'area tecnica dichiarando: 'l'arbitro deve fischiare, l'arbitro deve fischiare, deve fischiare' anche se l'arbitro gli aveva già chiesto di smettere di contestare le decisioni arbitrali". Tutto questo è successo all'ultimo minuto della partita, dopo le proteste di Koeman per la comparsa di un secondo pallone in campo.