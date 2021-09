Nervosismo Koeman: "Quando vinco va bene, poi..."

Un'altra partita complicata per il Barcellona, che non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 nella sfida contro il Cadice evidenziando ancora una volta i tanti problemi legati soprattutto alla fase offensiva: nelle prime 5 gare di campionato sono solo 8 i gol segnati dai blaugrana, che non facevano così male dalla stagione 2003/04. Brutta prestazione ma anche tanto nervosismo per i blaugrana, rimasti in 10 già al 65' per l'espulsione di Frankie de Jong. Nel finale è stato espulso anche Ronald Koeman, che quindi non sarà in panchina nella prossima gara contro il Levante. "In questo Paese ti mandano via per niente. Tutti hanno visto che c'erano due palloni in campo, tranne l'arbitro. Questo parla da sé. Non è stato per nervosismo. Ho detto al quarto arbitro che c'erano due palloni", la spiegazione dell'allenatore. Che torna poi sui problemi della squadra e sul momento negativo del Barcellona: "Bisogna essere realisti e guardare la squadra che abbiamo e i giocatori che ci mancano. Sono fuori 7 potenziali titolari di questa squadra. Sono scontento perché abbiamo avuto tante occasioni chiare, poi l'espulsione ci ha messo in difficoltà a fine partite ma è stato un vero peccato. I rapporti col presidente? Ci siamo visti in hotel e ci siamo solo salutati. Se la società vuole parlare con me, abbiamo tanto tempo. Qui sembra che quando vinco posso continuare, mentre quando perdo bisogna trovare un altro allenatore".