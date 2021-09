Avvio stentato per il Barcellona 2021/22 e l'allenatore ammette: "La presenza di Messi ha nascosto i problemi della squadra in passato. Quando sono arrivato sapevo che la situazione finanziaria era complicata ma non credevo fosse così grave". E alla vigilia della partita con il Cadice legge un comunicato e non ammette domande in conferenza stampa

"Situazione finanziaria grave. Difficoltà non fanno paura"

Il riferimento è all'avvio stentato del Barcellona 2021/22, oggi settimo in classifica nella Liga. "I tifosi pensino solo a sostenere la squadra" era stata la risposta del presidente blaugrana Joan Laporta a El Chiringuito de Jugones dopo il pareggio interno di lunedì sera (1-1) contro il Granada. “Sapevo che la situazione finanziaria del Barcellona non era buona - è la risposta di Koeman, arrivato in panchina nell'estate del 2020- ma non pensavo che sarebbe stata così grave. Ma nemmeno il nuovo presidente Joan Laporta lo sapeva. Sarà scioccato, come me". L’allenatore olandese ha però le idee molto chiare. Non vuole mollare e sente di avere la forza necessaria per superare le difficoltà: "Non sono pentito della mia scelta di firmare per questo club - è la sua certezza - nelle situazioni più complesse riesco a tirare fuori il meglio da me e dalla squadra".