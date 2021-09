Koeman in bilico. Dalla Spagna: Xavi o Pirlo

Doppia sconfitta per 3-0 nelle prime due gare di Champions League e Barcellona in grave difficoltà, in crisi di gioco e di risultati. Scenario che ha portato il presidente Joan Laporta a convocare una riunione d'urgenza, già al rientro dalla trasferta di Lisbona per la partita con il Benfica, per discutere della posizione di Ronald Koeman. Un summit nel cuore della notte, conclusosi intorno alle 4, in cui la società blaugrana ha preso in considerazione la possibilità di effettuare un immediato cambio alla guida tecnica, per dare una svolta alla squadra. L'esonero dell'allenatore olandese non è escluso, ma una decisione definitiva ancora non è stata presa. Sabato alle ore 21, però, c'è già un appuntamento importante, al Wanda Metropolitano, contro l'Atletico Madrid. Un impegno ravvicinato che, considerando anche la successiva sosta per le nazionali, potrebbe portare Laporta a decidere di dare un'ultima possibilità a Koeman, per poi eventualmente procedere a un cambio soltanto in caso di risultato negativo contro la squadra di Simeone. Secondo i media spagnoli, però, non è stata presa ancora alcuna decisione, per cui sono ore calde in casa blaugrana dopo la pesante sconfitta di Lisbona.