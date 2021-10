Barcellona ancora ko: 1-0 contro il Rayo Vallecano

I blaugrana sconfitti per 1-0 dal Rayo Vallecano: terza sconfitta in cinque trasferte nella Liga, Busquets e compagni a quota 15 punti dopo 10 partite giocate. Koeman resta a rischio: sabato c'è l'Alaves, martedì la Dinamo Kiev

La crisi del Barcellona non si arresta. Nell'undicesima giornata della Liga i blaugrana cedono per 1-0 in trasferta al Rayo Vallecano : decisiva la rete realizzata al 30' del primo tempo da Radamel Falcao . La formazione di Ronald Koeman resta così ferma a metà classifica con 15 punti dopo 10 partite giocate in campionato (Busquets compagni devono recuperare la sfida contro il Siviglia) e incassano la seconda sconfitta di fila dopo quella nel Clasico contro il Real Madrid.

In stagione cinque trasferte e zero vittorie

Resta sotto valutazione la posizione di Ronald Koeman, sempre meno solida dopo la terza sconfitta nelle ultime quattro giornate di campionato. L'allenatore olandese è stato anche aggredito da alcuni tifosi domenica sera, mentre stava lasciando il Camp Nou in auto dopo la sconfitta contro il Real. Assolutamente negativo è il ruolino di marcia del Barcellona lontano dal Camp Nou tra Liga e Champions League: su cinque partite giocate in trasferta, sono arrivate tre sconfitte e due pareggi, senza vittorie all'attivo. Fuori casa i blaugrana hanno segnato una sola rete, incassandone sette. Il prossimo impegno in campionato sarà quello di sabato in casa contro l'Alaves mentre martedì il Barcellona è atteso dalla sfida di Champions League in casa della Dinamo Kiev, fondamentale per il cammino qualificazione.