Se da una parte Ancelotti sorride con il suo Real Madrid, dall'altra regna il brutto tempo su Koeman e il Barcellona. Altra sconfitta in uno scontro diretto, dopo quello contro l'Atletico, e vetta che si allontana a 6 punti con una partita da recuperare. Un inizio di stagione - il primo dell'era post-Messi - complicato per i blaugrana e che si sta ripercuotendo soprattutto sull'allenatore. Al termine del ko per 2-1 contro i Blancos, infatti, l'auto del mister olandese è stata assaltata dai tifosi all'esterno del Camp Nou: Koeman è riuscito a sviare tra la folla con difficoltà.