Purtroppo trovano conferme le notizie del ritiro di Aguero a causa dei suoi problemi al cuore e il calcio rischia di perdere uno dei suoi protagonisti. Samir Nasri, ex compagno del Kun, ha rivelato a Canal+: "Aguero mi ha mandato un messaggio confermandomi che si ritirerà". Dalla Spagna assicurano che nei prossimi giorni sarà indetta una conferenza stampa in cui l'argentino annuncerà ufficialmente la propria decisione

Venti giorni dopo il comunicato ufficiale del Barcellona, che annunciava l'assenza forzata di Sergio Aguero per tre mesi, arrivano brutte notizie dalla Spagna. Nella prossima settimana verrà indetta una conferenza stampa in cui il Kun annuncerà ufficialmente la sua decisione, ossia il suo ritiro dal calcio a causa dei problemi al cuore.

Nasri: "Aguero mi ha confermato che si ritirerà"

Samir Nasri, ex compagno di Aguero al Manchester City, è intervenuto nei giorni scorsi in un programma televisivo francese su Canal + confermando, visibilmente commosso, che l'annuncio del ritiro dal calcio dell'attaccante argentino è imminente: "Aguero mi ha mandato un messaggio, confermandomi che si ritirerà". La carriera del Kun terminerà in modo prematuro, a soli 33 anni.