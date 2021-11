L'allenatore del Barça ha smentito le notizie di un ritiro imminente per l'attaccante argentino: "Quello che è emerso non è vero. Stiamo parlando con lui ed è tranquillo. Cercheremo di farlo tornare a giocare"

Xavi Hernandez ha smentito le voci riguardo un ritiro imminente del Kun Aguero. "Non so nulla. Ho parlato con lui l'altro giorno e queste informazioni non sono vere. Cercheremo di fargli superare il problema che ha avuto perché possa continuare a giocare a calcio", ha detto l'allenatore del Barcellona dopo la sua prima vittoria, nel derby contro l'Espanyol. "Lui è tranquillo. Gli ho detto che potrà tornare quando si sentirà meglio, ma è un tema medico", ha continuato. Il vicepresidente del club, Rafa Yuste, ha poi aggiunto che il Kun "avrà bisogno di tre mesi per vedere come evolverà l'anomalia".