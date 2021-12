Sergio Aguero sarebbe prossimo ad annunciare il suo addio al calcio giocato. L'indiscrezione arriva dalla Spagna, lanciata da El Periodico e Radio Marca. Secondo i quotidiani spagnoli, l'annuncio del ritiro dovrebbe arrivare mercoledì 15 dicembre , il giorno dopo l'impegno del Barcellona nella Maradona Cup contro il Boca Juniors, in Arabia Saudita. Bocche cucite finora da parte del club e del giocatore, ma tutto sarebbe già pronto per l'evento.

L'aritmia e lo stop

L'ultima partita giocata da Aguero risale al 30 ottobre, contro l'Alaves. Un match durato solo 41 minuti per il Kun, uscito dal campo a causa di un malore. Trasportato in ospedale, gli esami hanno evidenziato un'aritmia cardiaca. Non la prima per l'argentino, che aveva manifestato un problema del genere quando aveva 12 anni. Stavolta, però, il problema potrebbe essere più grave del previsto, tale da costringere il giocatore al ritiro dal calcio.